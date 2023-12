Personalisierte Therapien: Neue Wege im Kampf gegen den Krebs

Über lange Zeit hinweg wurde in der Krebstherapie der gängige "One-size-fits-all-Ansatz" verfolgt. Das heißt, für eine bestimmte Krebsart wurde bei allen Patientinnen und Patienten die gleiche standardisierte Therapie angewendet. In den vergangenen Jahren hat jedoch ein deutliches Umdenken stattgefunden. Neben den herkömmlichen Krebsbehandlungen wie Chemotherapien und Bestrahlung gewinnt die personalisierte Medizin zunehmend an Bedeutung. Was genau versteht man unter "personalisierten Krebstherapien"? Inwiefern beeinflussen sie die Heilungschancen? Und kann der Ansatz die Krebstherapien revolutionieren?