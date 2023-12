Was es im Leben wirklich braucht

Was braucht es wirklich im Leben? Worauf kann ich nicht verzichten? Wieviel ist genug? Antworten auf diese Fragen gibt es in dieser Ausgabe von "Alpha & Omega". Zu Gast im Studio ist Wunibald Müller aus Würzburg. Er ist katholischer Theologe, Psychologe und Psychotherapeut und hat viele Jahre das so genannte "Recollectio-Haus" in Münsterschwarzach geleitet, wo Seelsorgerinnen und Seelsorger in Krisensituationen wieder "aufschnaufen" konnten. Wunibald Müller hat ein Buch geschrieben mit dem Titel "Was es wirklich braucht - ist letztlich gar nicht so viel". Essen und Trinken, Freundschaften und berufliche Anerkennung, das alles sind Grundbedürfnisse, die jeder Mensch gerne erfüllt haben möchte. Aber was braucht es darüber hinaus? Es gibt noch mehr als alles, sagt Müller und spricht über seinen Gottesglauben und seinen "spirituellen Bauchladen". Moderation: Christian Turrey.