Vom Abenteuer bis zum Albtraum - was bedeuten unsere Träume?

Jeder Mensch träumt im Schlaf. Doch die meisten Träume sind am nächsten Morgen schon wieder vergessen. Im Durchschnitt können sich die Menschen in Deutschland sogar nur an einem Tag pro Woche an einen Traum erinnern. Vor allem in der Seelsorge ist die Traumdeutung aber von großer Bedeutung. Doch wie können Experten und wir selbst unsere Träume deuten? Was bedeuten Albträume? Und was hat es mit religiösen Träumen auf sich? Darüber spricht Moderatorin Melanie Britz mit ihren Gästen bei "Alpha & Omega".