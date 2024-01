Mehr Kunden, weniger Spenden: Tafelläden unter Druck

Mehr Kunden, steigende Betriebskosten und weniger Lebensmittelspenden: Zahlreiche Tafelläden in Deutschland geraten immer weiter unter Druck, auch in Stuttgart. Gleichzeitig sind immer mehr Menschen auf die Arbeit der Tafeln angewiesen. Denn seit Beginn des Krieges in der Ukraine sind viele Lebensmittel im Supermarkt deutlich teurer geworden. Was bedeutet das für die Tafelläden in Stuttgart? Welchen aktuellen Herausforderungen müssen sie sich stellen? Und welche Hilfe wird am meisten benötigt? Darüber spricht Moderatorin Juliane Eva Eberwein mit ihren Gästen Hilli Pressel, Stellvertretende Projektleitung Schwäbische Tafel Stuttgart e.V. und Thomas Petrofsky, Ein-Euro-Jobber bei der Schwäbischen Tafel Stuttgart e.V.