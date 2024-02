Im Dienst der Versöhnung - 50 Jahre Maximilian-Kolbe-Werk

Im Umfeld des Gedenktags an die Opfer des Nationalsozialismus am 27. Januar beschäftigt sich Moderator Christian Turrey mit dem Maximilian-Kolbe-Werk aus Freiburg. Es ist vor 50 Jahren entstanden und setzt sich seither für Überlebende von Konzentrationslagern und Ghettos in Osteuropa ein. Das Kolbe-Werk hilft mit Geld, Lebensmitteln und Pflege, erinnert an diesen Teil der deutschen Geschichte und vermittelt Begegnungen zwischen Zeitzeugen und jungen Menschen heute.