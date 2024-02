Jüdisches Leben in Württemberg: Gestern und heute

Anlässlich des bundesweiten Festjahres "1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland" ist im Evangelischen Gemeindeblatt für Württemberg eine neue Serie erschienen. In "Jüdische Spuren" sind Journalistinnen und Journalisten auf die Suche nach dem einstigen und aktuellen jüdischen Leben in Württemberg gegangen. Aus dieser Serie ist ein reich bebildertes Buch geworden. Wie sah das jüdische Leben in Württemberg einst aus? Welche Geschichten haben die Herausgeber besonders berührt? Wieviel jüdisches Leben existiert heute noch in Württemberg? Darüber spricht Moderatorin Heidrun Lieb mit ihren Gästen Josef Herbarsch und Martin Janotta.