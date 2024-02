Die zwei Erzbrüder

Zwei Brüder aus der Erzdiözese Freiburg, beide katholische Priester und beide tragen ein Erz in ihrer Amtsbezeichnung - Freiburger Erzbischof Stephan Burger und sein jüngerer Bruder Erzabt Tutilo Burger, Vorsteher der Erzabtei Beuron im Donautal, sind bei Christian Turrey zu Gast. Sie berichten in der Sendung von ihrem Glaubensweg, der in einer Familie in Löffingen im Schwarzwald begann. Thema ist außerdem die neueste repräsentative Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung, die darüber informiert, wieviel Kirchenmitglieder beten und den Gottesdienst besuchen, wer sie in ihrer Frömmigkeit am meisten geprägt hat und wer noch an einen Mensch gewordenen Gott glaubt. Die beiden Brüder verraten auch, ob es sie reizen würde, einmal mit dem Bruder einen Tag das Amt zu tauschen.