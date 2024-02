Karin Simon: Vom positiven Umgang mit dem Tod

Wenn ein geliebter Mensch im Sterben liegt, wissen viele Angehörige nicht, was zu tun ist oder was sie ihren Liebsten sagen sollen. Und auch nach dem Tod ist es für Hinterbliebene oftmals schwer, die Trauer zu bewältigen. Sterbeammen und Sterbegefährten können betroffenen Familien oder Menschen helfen. Neben praktischer Unterstützung geht es dabei vor allem um seelischen Beistand. Wie geht man mit Sterbenden um? Was sind die richtigen Worte bei einem Abschied? Und wie kann ein Tod besser verkraftet werden? Darüber spricht Moderatorin Heidrun Lieb mit Sterbeamme, Buchautorin und Kabarettistin Karin Simon.