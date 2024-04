Wenn es anders kommt als geplant - was Familien stark macht

Wenn man an Familie denkt - dann vielleicht an eigene Kinder, oder (Pflege-) Eltern, Geschwister, Onkel, Cousinen. Und nicht immer laufen die Beziehungen untereinander glatt oder so wie geplant. Warum Familie trotzdem ein Segen sein kann und was da gut tut, darüber spricht Moderatorin Caroline Haro-Gnändinger mit Mechthild Alber. Sie beschäftigt sich in der katholischen Diözese Rottenburg- Stuttgart mit allem, was Familien stärken kann.