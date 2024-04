Ohne Moos nix los - Der Staat, die Kirchen und das liebe Geld

"Ohne Moos nix los", das gilt auch für die Kirchen. Dabei geht es nicht um die Kirchensteuer, sondern um die sogenannten Staatsleistungen, die der Staat für in der Vergangenheit im Zuge der Säkularisation erlittene Vermögensverluste an die Kirchen zahlt. Die Staatsleistungen machen in manchen Diözesen und Landeskirchen bis zu 20 % des Haushalts aus. Bereits in der Weimarer Verfassung von 1919 wurde festgeschrieben, dass diese Zahlungen abgelöst werden sollen. Wie das aussehen kann, ist diesmal Thema bei "Alpha & Omega".