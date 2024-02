Kraftvolle Worte - Die Gunst Gottes

Gottes Gunst ist eine Kraft, die Gott uns einfach so zur Verfügung stellt, sagt Konrad Blaser. Es ist eine Kraft die uns helfen, führen, leiten, vorausgehen und Türen öffnen will. Wie wir entdecken können, was Gott allles mit uns bewegen möchte, erklärt Konrad Blaser in dieser Sendung.