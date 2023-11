Die Ernte ist reif - Menschen von Gott erzählen (1/2)

Jesus kündigt in der Bibel an, dass es in der Zukunft eine Erweckung geben wird. Aber er sagt auch, dass die Ernte schon jetzt reif ist und viele Menschen offen sind für das Evangelium - wenn ihnen nur jemand davon erzählen würde! Bayless Conley zeigt, wie man Menschen erreichen kann; am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft oder an der Supermarktkasse.