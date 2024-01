Menschen lieben, wie Gott dich liebt

Weihnachten - eine wunderbare Zeit. Jesus kam als ultimativer Ausdruck der Liebe Gottes zu uns Menschen. Und als seine Nachfolger sollen wir diese Liebe einer Welt voller Not weitergeben. In dieser besonderen Weihnachtsbotschaft zeigt Bayless Conley, wie wir Bitterkeit abschütteln und selbst die Menschen, die wir für unwürdig halten und die es nicht verdient haben, so lieben können, wie Gott liebt. Das ist das wahre Weihnachten!