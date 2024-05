Engel - wer sie sind und was sie tun

In unserer heutigen Kultur gibt es so viel Verwirrung über Engel. Wer sind sie? Was tun sie? In dieser Predigt berichtet Bayless Conley aus erster Hand, wie er das Wirken von Engeln in seinem Leben erfahren hat. Er zeigt uns, was Gottes Wort über Engel sagt und wie auch wir die Kraft der Engel erleben können!