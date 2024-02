Erlebe den Segen eines großzügigen Lebens (2/2)

Ist man in Not, kann man bei Gott Hilfe finden. Ist man verzweifelt, hat Gott Frieden. Weiß man nicht mehr ein noch aus, hat er die Weisheit, die nötig ist. Dies befähigt, diese Liebe und Güte an andere Menschen weiterzugeben. Bayless Conley zeigt heute den Segen eines großzügigen Lebens.