Bist du ein lauwarmer Christ? (1/2)

Mit Feuereifer für das Evangelium in das geistliche Leben gestartet, aber jetzt ist davon nichts mehr zu spüren - manch einem geht es so. Bayless Conley zeigt uns, was in unserem Herzen vorgeht und welche Schritte wir gehen müssen, wenn uns die Leidenschaft fehlt. Er weiß: Wir können uns von lauwarmer Spiritualität befreien und unser Herz wieder für Jesus brennen lassen.