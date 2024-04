Ist dein Glaube tot oder lebendig?

Niemand möchte wohl von Gott als "geistlich tot" bezeichnet werden. Dennoch ist es einer Kirchengemeinde in der Offenbarung so ergangen. Alle Menschen können in der Gefahr stehen, von außen wie ein guter Christ auszusehen, aber innen kein Glaubensfeuer mehr zu haben. Wie man den Weg zurück zu einem lebendigen Glauben an Jesus finden kann, zeigt uns Harrison Conley in dieser aufrüttelnden Predigt.