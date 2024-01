An Weihnachten von Gott beschenkt

Die Advents- und Weihnachtszeit hat schon einen besonderen Zauber. Auf der anderen Seite bringt sie jedoch auch Kommerz, Konsum und manchmal eine Menge Stress mit sich. In dieser Folge berichten drei Personen, die ein Weihnachten erlebt haben, an dem all das absolut nebensächlich wurde. (Moderation: Marzia Plichta / Andreas Waldmann)