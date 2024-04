An Ostern griff Gott in mein Leben ein

An Ostern wird daran erinnert, was in der Bibel über den Tod und die Auferstehung von Jesus Christus gesagt wird. Für Christen sind diese Texte der Grund, auch in Zeiten der Not an Hoffnung und Veränderung zu glauben. Drei Menschen erzählen, wie sich ausgerechnet an Ostern ihr ganzes Leben veränderte. (Moderation: Marzia Plichta / Andreas Waldmann)