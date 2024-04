Schwer krank - Mein Glaube gab mir Halt

Menschen, die an Gott oder an eine andere höhere Macht glauben, haben eine längere Lebenserwartung und kommen besser mit Schicksalsschlägen zurecht: Darauf weisen Studien hin. Die genauen Zusammenhänge sind jedoch ungeklärt. Ute, Wilbur und Franklin sind gläubig und erzählen, was sie erlebten, als sie schwer erkrankten. (Moderation: Sabine Bhandari / Andreas Waldmann)