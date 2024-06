Mein Herz schlägt für Menschen in Afrika

Marco Spalke aus Deutschland lebt mit seiner Familie in Südafrika und leitet dort eine Hilfsorganisation. Auch US-Profi-Baseballer Matthew Boyd investiert Zeit und Geld in ein soziales Projekt in Afrika. Beide Männer erzählen, wie es zu ihrem sozialen Engagement kam. (Moderation: Sabine Bhandari / Andreas Waldmann)