Die Menschwerdung Gottes (Gott wird Mensch 4/4)

Wenn Gott sich als Mensch offenbart hat, dann müssen alle Gläubigen Christen ihr Gottesbild, ständig von Jesus korrigieren lassen. Denkt man Gott ist so, aber Jesus ist so, dann hat Jesus recht, meint Anton Svoboda und führt dies in seiner Predigt weiter aus.