Schönheit (Auf der Suche nach dem Glück 3/6)

"Nimm Schönheit wahr, lerne zu staunen und kultiviere Schönheit in deinem Leben." Was sich hinter diesem Ratschlag verbirgt und warum Gott die Quelle aller Schönheit ist, möchte Lisa Perwein in ihrer Predigt erläutern.