Erotik (Auf der Suche nach dem Glück 4/6)

Vergesst alles von Reeperbahn und Amsterdam, denn Erotik ist etwas zutiefst Göttliches, meint Patrick Knittelfelder. In der Bibel unterscheidet Jesus 3 Arten von Liebe, welche das sind und was das mit Erotik zu tun hat, hört man in dieser Predigt.