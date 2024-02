Talkrunde (Auf der Suche nach dem Glück 6/6)

Lisa Perwein begrüßt verschiedene Gäste in der Talkrunde und bespricht mit ihnen was Glück für sie bedeutet. Es gibt so viele Momente an jedem Tag, in denen man glücklich ist oder glücklich sein kann. Doch schenkt man diesen die nötige Aufmerksamkeit? Gemeinsam mit ihren Gästen versucht Lisa Perwein diese Moment herauszukitzeln und so Beispiele für den Alltag zu aufzuzeigen.