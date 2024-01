Advent: Gottes Verheißungen geben dir Vollmacht!

Liebe ist wie Miete, die täglich gezahlt werden muss, sagt Bobby Schuller. Wie diese "Miete" am besten ankommt, ist bei jedem Menschen anders, also müssen wir es für unsere Lieben herausfinden. Was ist also das Liebevollste, das wir für andere tun können? Und gilt das auch für Gottes Liebe? Darüber predigt Bobby Schuller dieses Mal.