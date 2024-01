Anbetung: Erlebe Gott, wo du bist!

Gott möchte, dass wir da, wo wir sind, wachsen und gedeihen. Dann öffnen sich Türen für uns. Jeder Mensch darf sich entscheiden, ob er all das erreichen möchte, was für ihn vorgesehen ist oder eben weniger als das, was möglich wäre. Was hilft dem Einzelnen, alles zu erreichen, was für ihn möglich ist?