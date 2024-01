Anbetung: Ein Leben voller Wunder!

Bobby Schuller predigt zum Thema Anbetung, ein Leben voller Wunder. Die Menschen sind nach Gottes Ebenbild geschaffen und haben die Wahl, entweder weniger zu sein als all das wozu sie bestimmt sind oder eben das zu sein wofür sie bestimmt sind. Jede Person trägt etwas großartiges in sich und so kann auch jede Person groß werden.