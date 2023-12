Sondersendung - Mit dem Botschafter Israels Ron Prosor

Israel erlebt am 7. Oktober 2023 den schlimmsten Massenmord seit dem Holocaust. Und das auf eigenem Boden. In über 20 Kibbutzen und Dörfern im südlichen Israel, verüben über 3000 Hamas-Terroristen ein Massaker. Anlass für Faszination Israel, mit dem Botschafter Israels in Deutschland, Ron Prosor zu sprechen.