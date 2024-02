Gute oder schlechte Wurzel

So wie jede Pflanze strecken auch wir unsere Wurzeln aus. Doch wo suchen wir uns geistliche Nährstoffe? In schlechten Nachrichten, esoterischen Dingen, in der Geldliebe? Isolde Müller lädt ein, die eigenen Wurzeln an der guten Quelle wachsen zu lassen: bei Jesus, aus dem alles Leben strömt.