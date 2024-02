Ökumenischer Fächersegen - Mitten unter ihnen

Jesus und seine Jünger waren dort unterwegs, wo sie den Menschen begegnen konnten. In Karlsruhe sind die Ehrenamtlichen des ökumenischen Projekts "Fächersegen" ebenfalls mitten unter den Menschen, egal ob diese der Kirche nahe stehen oder nicht: Die "Fächersegen"-Mitarbeiter wollen den Passanten in der City die christliche Botschaft in einer alltagsnahen Sprache überbringen. Katrin Kraus spricht mit dem Initiator Pfarrer Dirk Keller.