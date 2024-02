Der Astrophysiker und sein dunkles Geheimnis

Schon als Kind schaut Heino Falcke in den Sternenhimmel und wollte wissen was dahinterliegt. Im Alter von 5 Jahren, sah er im Fernsehen zum ersten Mal eine Mondlandung, die der Apollo 15. Als er die Männer auf dem Mond laufen sah, wusste er, dass er Astronaut werden möchte. Dieser Plan scheiterte und so wurde er Astrophysiker und untersucht die großen Fragen des Universums. In den 90er Jahren hatte er dann die Idee ein schwarzes Loch zu fotografieren, das noch nie jemand zuvor gesehen hatte und 25 Jahre später war es dann soweit. Da haben sie das erste Bild festgehalten und präsentieren können.