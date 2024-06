Was nicht passt, wird passend gemacht? (All in: Wholehearted for God's kingdom!)

Folge 160 26 Minuten

Die meisten Gläubigen wünschen sich eine Kirche, in der alles harmonisch und entspannt ist, in der sie automatisch wachsen und das beste Leben führen. Doch was ist, wenn die unvermeidlichen Konflikte auftreten? Einfach, weil die Kirche auch „nur“ aus Menschen besteht? Tobias Teichen lädt ein, gemeinsam herauszufinden, was Gottes Pläne sind und wie Gott sein Haus baut.