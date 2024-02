Du bist meine Zuversicht!

Zu Gast ist Helmfried Riecker. Er ist Motor-Cross-Sportler, Theologe und Gründer der Organisation 'Sportler ruft Sportler'. Passend zur interessanten Lebensgeschichte von Helmfried Riecker, die Predigt von Gottfried Heinzmann. Jesus ist da im Sturm, in unserem Leben in der Zeit und in der Welt.