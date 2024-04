Wir sind auf dem Weg - Ausdauer

Geduld ist nicht jedermanns Sache und zu warten ist für viele Menschen eine Qual. So geht es auch denjenigen, die auf den Messias, auf Jesus Christus, warten. Die Stunde des Höchsten am Palmsonntag beschäftigt sich genau mit diesem Thema - und damit, wie die Begeisterung sich unter den ausdauernd Wartenden breit machte, als Jesus letztendlich in Jerusalem Einzug hielt. Zu Gast ist der ehemalige Fußballprofi und heutige Theologe und Sportmentor Manuel Bühler.