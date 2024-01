Glaube am Nullpunkt

Annegret ist heute zu Gast bei Thomas Meyerhöfer und erzählt ihre unglaubliche Geschichte, die so gar nicht das ist, was man von einem Leben einer Gläubigen Christin erwartet. Zuerst bekommt sie die Diagnose Brustkrebs, ihr Mann nimmt sich das Leben und ihr Sohn erleidet bei einem Selbstmordversuch schwere gesundheitliche Schäden. Wie sie mit ihren Zweifels und dem Frust umgeht und wie man in solchen Situationen weiterglauben kann erzählt sie im Talk.