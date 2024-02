Der Tag, an dem mein Mann ermordet wurde

Es ist kurz vor Weihnachten. Ihr Mann befindet sich auf Montage. Am Morgen klingelt die Polizei an der Tür und teilt Martina mit, dass ihr Mann erschossen wurde. Die Fahrt in die Gerichtsmedizin erlebt sie wie in Trance. In der Folgezeit trifft sie ein Schlag nach dem nächsten. Aber es passieren auch wundersame positive Dinge, die sie sich nicht erklären kann. Wer da am Werk ist, entdeckt sie erst Jahre später.