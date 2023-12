"Berufen bis an meine Grenzen."

Vollzeit für Gott in einem Job, der Spaß macht. Berufung wie im Bilderbuch! Und dann: Burnout. Wie passt das zusammen? Franziska Römer erzählt, wie sie lernt, ihre Grenzen anzunehmen und für sich selbst zu sorgen. Sie erlebt Berufung als Reise, auf der sie entdeckt, wer sie in Gott ist; als Reise, auf der Gott immer mitgeht. Und sie zeigt, welchen Schatz sie aus ihrem Burnout hebt. Im Gespräch mit Elli Schulte und Georgia Mix lädt Franziska ein, sich selbst zu fragen: Wo darf ich mehr für mich selbst sorgen? Und wo kann ich (neu) entdecken, wer ich in Gott bin?