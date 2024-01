Braucht Berufung einen Namen?

Caro Krein kann gar nicht so richtig sagen, wie sie ihre eigene Berufung benennen würde. Sie hat nicht "das eine Thema". Vielmehr motiviert sie uns, einfach die Situationen und Gelegenheiten zu nutzen, die uns mitten im Leben begegnen. Dann wird Berufung plötzlich leicht - weil wir nicht in der Suche nach richtig oder falsch stecken bleiben. Im weiteren Gespräch mit Georgia Mix geht es deswegen darum, dass Berufung vielmehr eine Frage des Seins als des Tuns ist. Und wir entdecken, was unser Leuchten mit Dingen wie Instagram, Amazon-Listen und einer Schatzkarte zu tun haben kann.