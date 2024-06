"Soll ich es nochmal versuchen?"

Wenn mich in meiner Berufung etwas aufhält: Soll ich aufhören? Oder das Hindernis überwinden? Die Signale richtig zu lesen, ist oft gar nicht so leicht. Nicole Schmidt hat einen Weg gefunden und nach einer Enttäuschung einen zweiten Versuch gewagt. Und sie hat erkannt: Es war von Gott geführt. Wie sie in diesem Prozess an sich selbst gezweifelt hat, erzählt Nicole im Gespräch mit Elli Schulte und der christlichen Beraterin Georgia Mix. Und sie macht uns Mut, es ihr gleichzutun: Freunde, Partner, Vertraute mit ins Boot zu holen, die mutig und ehrlich Feedback geben.