Red Wednesday 2023: Brennpunkte der Christenverfolgung

Rund um den 22. November 2023 erstrahlen weltweit hunderte Kirchen in rotem Licht, um auf die Verfolgung und Diskriminierung von Christen weltweit aufmerksam zu machen. Über die aktuellen Brennpunkte der Christenverfolgung spricht André Stiefenhofer mit dem Geschäftsführer von "Kirche in Not" Deutschland, Florian Ripka.