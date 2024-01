Landesbischof Ernst-Wilhelm Gohl

Steffen Kern im Gespräch mit dem Landesbischof der Evangelischen Landeskirche in Württemberg. Ernst-Wilhelm Gohl erzählt, wie er als junger Vater seinen Sohn bei einem Unfall verloren hat, wie er Verzweiflung und Trauer bewältigt und wie er in Zeiten des dramatischen Kirchenmitgliederschwundes seine Landeskirche als Hoffnungsgemeinschaft gestalten will.