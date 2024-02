Dr. Gisela Schneider

Steffen Kern im Podcast-Gespräch mit der Direktorin des Deutschen Instituts für Ärztliche Mission (DifäM) in Tübingen. Dr. Gisela Schneider setzt sich für die Gesundheit von Menschen in wirtschaftlich armen Regionen und Ländern ein. Sie kennt die Situation und das Leiden von Menschen, etwa im Kongo. Sie kämpft für ein Leben in Würde. Und dafür, "dass Gottes heilendes Handeln sichtbar wird".