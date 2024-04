Li-Anne Höss

Steffen Kern im Podcast-Gespräch mit der Gründerin der Start-Up-Kirche "projekt:k" in München. Li-Anne Höss lebt mit ihrer Familie in Europas größtem Wohnbauprojekt in München Freiham und gründet dort eine völlig neue Form von Kirche: Start-Up-Kirche im eigenen Wohnzimmer und im Stadtteil - das "projekt:k" in München. In einer Zeit, in der Kirche überall zurückgeht, fängt sie Kirche neu an. Eine junge Frau, die zwischen den Kulturen Asiens und Europas gelebt hat und nun neu Geschichte schreibt.