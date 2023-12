Kind in der Krippe (5/6)

Mit Jesu' Geburt, dem Nullpunkt der Zeitrechnung, begann ein neues Zeitalter - ein positives, sagt Markus Kohl. Als Steffi Neumann für ein Weihnachtskonzert nach Norwegen reiste, sprach ein Lied sie so sehr an, dass sie es ins Deutsche übersetzte. "Kind in der Krippe" heißt dieses Lied - sie erzählt, was genau sie an diesem Lied so sehr bewegte.