Wenn Weihnachten abgesagt wird (Dezember 2023)

Wie sieht es aktuell in dem Land aus, in dem Jesus geboren wurde? In einem spannenden Interview erfährt Matthias Brender die Verhältnisse aus Israel. Der messianische Jude und Pastor Samuel Smadja berichtet aus Jerusalem über die diesjährige traurige Situation aus Jerusalem und Bethlehem zu Weihnachten. Erfahre, wie die Menschen vor Ort mit der Situation umgehen und entdecke Möglichkeiten, wie du helfen kannst.