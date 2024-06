Raus ins Grüne für die Seele!

Eintauchen in die Natur: Warum Wälder und Feldwege Orte sind, an denen wir Glauben konkret erleben können, darüber spricht Moderatorin Caroline Haro-Gnändinger mit Helga Klär von Kirche im Nationalpark Schwarzwald, sie feiert zum Beispiel Gottesdienste mit Johannisfeuer an einer Klosterruine. Außerdem mit Alessa Koch, sie unternimmt am Großstadtrand mit jungen Erwachsenen auch mal spirituelle Wanderungen.