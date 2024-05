Glaube fest, ohne zu zweifeln (2/2)

Gott hat uns nicht versprochen, dass unser Leben immer einfach sein wird. Aber er gibt uns alles, was wir brauchen, um in den Stürmen des Lebens fest in ihm verwurzelt zu bleiben, sagt Bayless Conley. Er erklärt, wie wir dem Wind trotzen und gestärkt aus dem Sturm hervorgehen können.