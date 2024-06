Gute Entscheidungen treffen (1/2)

Freunde muss man sorgfältig auswählen! Sie haben großen Einfluss auf unser Leben - sei es guten oder schlechten. In der Bibel musste König Joschafat am eigenen Leib erfahren, was für schlimme Folgen schlechte Beziehungen haben können. Bayless Conley erklärt, wie man sich mit den richtigen Menschen umgeben und gute Entscheidungen treffen kann.