Worauf dein Fokus liegt, dahin fließt deine Kraft

Der Verstand kann nur eine gewisse Bandbreite an Chaos erfassen und verarbeiten. Viele Menschen kennen daher das Gefühl in unerträglich viele Richtungen gezogen zu werden, weil sie zu viele Probleme gleichzeitig bewältigen müssen. Sie verlieren den Überblick und geraten in eine Art Schockstarre. Das heißt, sie werden handlungsunfähig. Doch, "wenn wir uns der Sonne zuwenden, fallen die Schatten hinter uns," so Bobby Schuller. In seiner Predigt erläutert er, wie das funktioniert.